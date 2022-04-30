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وصول أكثر من 40 الف طن من الرز إلى الموانئ العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-30T18:00:04+0000
وصول أكثر من 40 الف طن من الرز إلى الموانئ العراقية

شفق نيوز/ استقبل ميناء ام قصر الشمالي ست سفن تجارية بحمولات متنوعة بضمنها السفينة EGES بحمولة ( 41105 ) الف طن من مادة الرز لصالح وزارة التجارة ضمن مفردات البطاقة التموينية .

وقال مدير عام الشركة المهندس فرحان الفرطوسي في بيان اليوم ان موانئ الشركة وارصفتها على استمرارية دائمة باستقبال السفن وناقلات المشتقات النفطية ولها القدرة باستيعاب البضائع والحمولات المتنوعة .

وأضاف المدير العام ان ارصفة ميناء ام قصر الشمالي استقبلت اليوم ست سفن تجارية متنوعة الحمولات بضمنها سفينة محملة ( 41105 ) الف طن من مادة الرز لصالح وزارة التجارة ضمن مفردات البطاقة التموينية .

واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.

ومرت البطاقة التمونية بمراحل مختلفة بين ازدهار وتعدد انواع مفرداتها بعد اتفاق الامم المتحدة مع العراق ما يسمى النفط مقابل الغذاء والدواء في نهاية عام 1996، وتقليص المفردات وتراجع انواعها بانتهاء الاتفاق وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003.

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