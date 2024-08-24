وصول باخرة محملة بأكثر من 40 ألف طن من الرز التايلاندي للعراق

شفق نيوز/ اعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، اليوم السبت، عن وصول الباخرة (MV BLUE RAY) للمياه الإقليمية محملة بـ ( 41500 ) طن من مادة الرز التايلاندي لحساب مفردات السلة الغذائية .

وأشار بيان صادر عن الوزارة الى، قيام فاحصي المختبر في ام قصر بالتعاون مع ملاكات قسم السيطرة النوعية بسحب النماذج الأولية لغرض اجراء الفحص الفيزيائي الأولي عليها ومن ثم إرسالها الى المختبر المركزي ، لإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية .

واضاف البيان انه بعد ظهور نتائج الفحص بصلاحية المادة يتم توزيع تلك المادة على المواقع والفروع التابعة للشركة وفقا للخطة التسويقية التي يعدها قسم التسويق لتجهيزها للمواطنين ضمن حصص مفردات السلة الغذائية.

ويعتمد العراق نظام البطاقة التموينية منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.

وتعاني وزارة التجارة من التلكؤ في تجهيز مواد البطاقة التموينية بالرغم من قلتها بعد أن خفضت الوزارة مفردات البطاقة إلى خمس مواد والتي من المفترض ان تصل الى المواطن بشكل سلس وتشمل المواد الخمسة الرز والسكر والمعجون والزيت والطحين.