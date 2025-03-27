وسط أزمة كهرباء خانقة.. دمشق تسعى لشراء 7 ملايين برميل نفط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا، يوم الخميس، عن مناقصة لشراء نحو سبعة ملايين برميل من النفط الخام الخفيف بزيادة أو أقل بنسبة 10%.

ويأتي طرح الوزارة لهذه المناقصة، نيابة عن شركة مصفاة بانياس، مع إمكانية زيادة الكمية وفقاً لاتفاق متبادل بين الطرفين، بحسب ما نشرته الوزارة على موقعها.

ويأتي طرح تلك المناقصة في ظل أزمة الكهرباء الحادة التي تعاني منها البلاد.

ووفقاً للإعلان، يتوجب على البائع توفير النفط وفق المواصفات المحددة، والتي تشمل كثافة تتراوح بين (0.840 - 0.870) عند درجة 60 فهرنهايت، ومؤشر جودة بين 31 و37 درجة. كما تتضمن المعايير نسبة الكبريت الكلي، واللزوجة، ونسبة المياه والرواسب، والعديد من المعايير الفنية الأخرى.

كما أوضحت الوزارة آلية تطبيق حسومات أو علاوات على الأسعار بناءً على درجة الجودة، حيث سيتم خفض سعر البرميل بمقدار 0.15 سنت أميركي لكل 0.01 درجة تحت المؤشر 33 حتى 31 درجة جودة، وستتم زيادة سعر البرميل بمقدار 0.15 سنت لكل 0.01 درجة جودة من مؤشر 35 إلى 37 درجة جودة,

وجاءت هذه الخطوة بهدف ضمان إمدادات النفط اللازمة لتشغيل المصافي وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.