"وسط إجراءات أمنية".. صلاح الدين تطلق خطة الحصاد المليوني للحنطة

شفق نيوز/ اعلنت محافظة صلاح الدين، يوم السبت، انطلاق حملة الحصاد لمحصولي القمح والشعير بخطة أمنية ولوجستية متكاملة.

وقال مدير زراعة صلاح الدين عباس طه العيساوي لوكالة شفق نيوز، إن محافظة صلاح الدين بدأت بحملة حصاد مليون و167 ألف دونم من الحنطة والشعير في عموم المحافظة بخطة امنية ولوجستية متكاملة وبمشاركة جميع الجهات المعنية، مبينا أن مئات الحصادات بدأت بتنفيذ الحملة وسط حماية أمنية محكمة ومرابطة لفرق الدفاع المدني لمواجهة اي حرائق محتملة أو أعمال تخريبية إن وجدت.

وأشار العيساوي إلى "حل جميع مشاكل ومعوقات حملة الحصاد"، مرجحاً وصول إنتاج الحنطة إلى "أكثر من مليون دونم بعد نجاح الخطة الشتوية التي تعتمد مياه السيح والمصادر المائية الاخرى بكافة مضامينها".

ولفت الى "اضافة نحو 400 ألف دونم من الزراعة الديمية التي تعتمد الأمطار ضمن الخطة الزراعية الرسمية بعدما كانت خارج الخطة".

كما حدد مدير زراعة صلاح الدين، "ثمانية منافذ (سايلوات) لإستلام الحنطة، ثلاثة منها دخلت العمل والاخرى ستدخل العمل الاسبوع الحالي"، مؤكدا "تأمين طرق التسويق ووصول المحاصيل إلى مراكز الاستلام بسلاسة دون أي مشاكل".

وخصصت صلاح الدين أكثر من مليون دونم للخطة الشتوية للموسم الحالي ما جعلها ضمن حصة الأسد في انتاج الحنطة الى جانب نينوى وواسط وكركوك بحسب وزارة الزراعة.

ولم تعاني المحافظة أزمات مائية لكثرة الجداول الاروائية من فروع نهر دجلة.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد أعلنت في وقت سابق اتخاذ جملة من الاستعدادات ونشرت فرق الإطفاء بالقرب من الحقول الزراعية تحسبا لاندلاع الحرائق التي تسبب الخسائر الاقتصادية ومن أجل الحفاظ على السلة الغذائية.