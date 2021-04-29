وسط توقعات بتراجع الإنتاج.. الإدارة الذاتية تحظر الاتجار بالقمح واحتكاره

شفق نيوز/ أصدرت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تعميماً، يوم الخميس، تضمن منع الاتجار بمادة القمح أو احتكارها.

وحذر التعميم الذي ورد لوكالة شفق نيوز من "نقل مادتي القمح والشعير من إدارة إلى أخرى وبين الإدارة الواحدة من منطقة إلى أخرى إلا بموجب شهادة منشأ من مديريات ولجان الزراعة ومرفقة بمهمة شحن رسمية من قبل شركة تطوير المجتمع الزراعي".

وتوعدت الهيئة بالقول، إن "أي مخالفة سيتعرض صاحبها للمساءلة القانونية".

وتشير التوقعات إلى تراجع انتاج مادة القمح خلال الموسم الحالي نتيجة قلة تساقط الأمطار، إذا تعتمد غالبية المساحات المزروعة على مياه الأمطار.

وخصصت الإدارة الذاتية مبلغ 370 مليار ليرة سورية لدعم مادة الخبز في الموازنة العامة للعام 2021.

وحددت الحكومة السورية سعر شراء الكيلو الواحد من القمح بـ 900 ليرة سورية فيما لم تحدد الإدارة الذاتية حتى الآن تسعيرة شرائها لمحصولي القمح والشعير لهذا العام وسط توقعات بتدني الإنتاج بسبب شح الأمطار.