وسائل إعلام ايرانية: زيادة الاستهلاك المحلي للغاز تسبب بتعليق تصديره إلى العراق

شفق نيوز - اربيل / طهران

رجحت وسائل إعلام إيرانية رسمية، يوم الأربعاء، أن زيادة الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي داخل البلاد جراء انخفاض درجات الحرارة كانت السبب بتعليق تصدير هذه المادة الى العراق.

وتحدثت وكالة "مهر" الايرانية شبه الرسمية في خبر نشرته صباح اليوم عن التوقف المفاجئ لصادرات الغاز الى العراق، مشيرة إلى أنه "في فصل الشتاء، وبسبب الطقس البارد، يزداد استهلاك الغاز الطبيعي في إيران بشكل ملحوظ، وخاصة في المناطق الغربية والشمالية الغربية نظرًا للطبيعة الجبلية والطقس البارد، مما قد يسبب مشاكل فنية".

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، مساء أمس الثلاثاء، توقف ضخ الغاز الإيراني المستورد بشكل كامل، ما تسبب بخسارة المنظومة الكهربائية ما بين (4000 – 4500) ميغاواط، نتيجة توقف بعض الوحدات التوليدية وتحديد أحمال وحدات أخرى، الأمر الذي انعكس على ساعات التجهيز.