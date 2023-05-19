وزير يكشف توجهاً للحكومة العراقية بالانسحاب من مشاريع استثمارية وتركها للقطاع الخاص

شفق نيوز/ كشف وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم ، اليوم الجمعة، توجهاً للحكومة العراقية بالانسحاب من مشاريع استثمارية وتركها لصالح القطاع الخاص بما يسهم في زيادة فرص العمل في البلاد.

وعقد الوزير مؤتمراً صحفياً اليوم على هامش زيارته مشروع المدينة الصناعية في مُحافظة البصرة، أعلن فيه عن توجُهات الحكومة وخطوات الوزارة لتطوير المدينة الصناعية بمُحافظة البصرة وإنشاء مُدن صناعية أُخرى.

وأشار النجم إلى إعـادة النظر بمشروع المدينة الصناعية في البصرة الذي توقف العمل به منذ سنوات طويلة بسبب توقف المشاريع الاستثمارية حسب قرار ( 347 ) لعـام 2015، معتبرا مساحة المدينة الصناعية في البصرة البالغة ( 174 ) دونم قليلة قياساً بحجم وأهمية المُحافظة والقطاع الصناعي .

وأضاف أنه ستتم إضافة مساحة ( 100 ) دونم إلى المدينة مع العمل على زيادة المساحة مُستقبـلاً .

كما لفت النجم إلى أن التوجُـه الحالي للحكومة العراقية نحو دعم القطاع الخاص بكُلّ تفاصيله، وانسحاب الوزارات من بعض المشاريع التي يستطيع هذا القطاع إنجازها لتوفير فُرص العمـل .

واستطرد بالقول إن هُنـاك مُدناً صناعية جديدة سترى النور قريباً 3 في نينوى في مُدن الموصل وتلعفر وموقع جابر بن حيان إضافة إلى مُدن في مُحافظات كربلاء والنجف وبابل وواسط ومُدن أُخرى في طور الإعلان بعدد من المُحافظـات .

ونوه وزير الصناعة إلى إنجـاز ( 200 ) دونم من المدينة الصناعية في ذي قار من إجمالي المساحة البالغة ( 2000 ) دونم وتوزيعها على الصناعيين والإعلان عن ( 1800 ) المُتبقية لغرض تطويرها من قِبل القطاع الخـاص .