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وزير يصف البصرة بـ"أمّ العراق": تُساهم بأكثر من 85 بالمئة من الموازنة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-12T11:08:38+0000
وزير يصف البصرة بـ"أمّ العراق": تُساهم بأكثر من 85 بالمئة من الموازنة

شفق نيوز/ وصف وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، يوم السبت، محافظة البصرة بأنها "أم العراق" لمساهمتها بتأمين أكثر من 85 بالمئة من الموازنة المالية العامة للبلاد.

ووصل بتال في وقت سابق من صباح اليوم إلى مُحافظة البصرة في أول زيارة ميدانية له بعد تسنمه مهام عمله في الوزارة ، وكان في إستقباله مُحافظ البصرة أسعـد العيداني والوكيل الإداري للوزارة وعدد من المديرين العامين والمسؤولين في المُحافظـة .

وعقد الوزير اجتماعا مع المحافظ فور وصوله، حيث بحث الجانبان آليات التعاون المُستقبلي لدعم الشركات والمشاريع الصناعية وتطوير الواقع الصناعي في المُحافظـة، وفقا لبيان صادر عن الوزارة .

ونقل البيان عن بتال قوله خِلال اللقاء: إنَّ زيارته الأولى لمُحافظة البصرة مقصودة لما لهذه المُحافظة من أهمية كبيرة ، واصفاً إياها بأم العراق وقد تحملت الكثير وضحت من أجل العراق وتُساهم بأكثر من ( ٨٥% ) من مُوازنة العراق وتستحق أنّ نُفعل قانون البصرة عاصمة العراق الإقتصادية.

وتأتي زيارة الوزير لتفقُد وضع الشركات والمصانع التابعة للوزارة في مُحافظة البصرة ومُتابعة سير وإنتظام العمل فيها والوقوف عن كثب على المُعوقات التي تُعرقل مسيرتها والبحث في السبُل اللازمة للنهوض بواقع هذه الشركات والمصانع وتعزيز الجانب الصناعي في المُحافظـة .

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