وزير يدعو لإقامة مراكز للوكلات التجارية التركية داخل العراق

شفق نيوز/ دعا وزير التجارة أثير داود الغريري، يوم الخميس، الجانب التركي الى اقامة مراكز تجارية للوكالات التركية التجارية داخل العراق.

جاء ذلك خلال لقائه السفير التركي الجديد لدى العراق "أنيل بورا أنان" لبحث افاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتوسيع وتوازن حجم المبادلات التجارية بين البلدين الجارين وبما يخدم مصالحهما المشتركة، وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة العراقية.

وذكر البيان أن الوزير أكد على عمق العلاقات التاريخية والجغرافية والثقافية مع الجارة تركيا، والتي تحظى باهتمام كبير من حكومتي وقيادتي البلدين ، وأشار إلى أهمية الاستفادة من جميع الفرص المتاحة لإقامة المشاريع الإنتاجية والاستثمارية المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وشدد الغريري على أن العراق قوي بموارده البشرية والطبيعية والثقافية والتاريخية، وإنه ماضٍ في خطوات عملية نحو الإصلاح الاقتصادي على مستوى التشريعات والقوانين.

ودعا الوزير الغريري الجانب التركي لإقامة مراكز تجارية للوكلات التجارية التركية داخل العراق من خلال الاستثمار أو بصيغة الشراكة مع وزارة التجارة ، مما يوفر فرصًا كبيرة للقطاع الخاص في كلا البلدين الى جانب الاستفادة من الفرص الكبيرة والواعدة داخل العراق وعلى المستويات كافة.

من جانبه، أكد السفير التركي حرص حكومته على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع العراق، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بينهما، ودعم العراق في مسيرة الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.

وعبر السفير عن رغبة بلاده كذلك على زيادة حجم الصادرات، والمنتجات العراقية لتركيا وبما يخدم المنافع المتبادلة لكلا البلدين .