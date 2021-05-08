وزير يوجه بتسهيل سفر الصناعيين ويكشف خسارة بمئات الملايين يكبدها محتجون للعراق يوميا

شفق نيوز/ أعلن وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز يوم السبت أنه وجّه بتسهيل إجراءات السفر للصناعيين العراقيين الراغبين في إقامة مشاريع في البلاد، كاشفا في الوقت ذاته عن خسارة تُقدر بمئات ملايين الدنانير جراء اغلاق محتجين لشركة في محافظة ذي قار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير مع محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي ، بعد الاطلاع على نسب انجاز المدينة الصناعية واللقاء بعدد من صناعيي المحافظة العاملين في القطاع الخاص.

وقال الوزير خلال المؤتمر انه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة متمثلة بقيادة الوزارة وايضا ممثلين من الصناعيين ودوائر ذات العلاقة، مردفا بالقول إنه تم الاتفاق على فتح احد فروع مديرية التنمية الصناعية لمتابعة اعمال منح اجازات الصناعيين وتسهيل عليهم الاجراءات .

واستطرد قائلا: وجهنا بتسهيل إجراءات السفر للصناعيين في حال طلبوا باحالة مشاريع صناعية.

ونوه إلى أن المدينة الصناعية كبيرة ونسبة الانجاز فيها تتجاوز ال 98 % ، مشيرا الى انه تم الاتفاق على ايصال الماء والكهرباء الى المدينة الصناعية .

وقال ايضا ان تشغيل المدينة الصناعية في ذي قار سيوفر اكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة .

كما أشار الوزير إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة ارض كبيرة لاحد الصناعيين بعد اطلاع الوزارة على جدوى مشروعه الكبير الذي يروم انشاءه عليها

ولفت الخباز إلى أن اغلاق شركة أور بسبب حركة الاحتجاج يتسبب بخسارة ٣٠٠ مليون دينار يومياً.