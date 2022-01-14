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وزير من السليمانية: سد دوكان جزء حيوي من حلقة السيطرة والتحكم بمياه العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-14T10:59:07+0000
وزير من السليمانية: سد دوكان جزء حيوي من حلقة السيطرة والتحكم بمياه العراق

شفق نيوز/ أجرى وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني اليوم الجمعة جولة تفقدية في سد دوكان بمحافظة السليمانية للإطلاع على الخزين المائي وتفقد منشآت السد.

ويرافق الوزير في زيارته التي بدأها منذ يوم أمس لمحافظة السليمانية، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي رافل ياسين خضير، والوكيل الإداري للوزارة، ومدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات، ومدير عام مركز دراسات الموارد المائية لمشاريع المنطقة الشمالية.

وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارته التفقدية للسد، إن سد دوكان من المنشآت الخزنية المهمة، وجزءا حيويا من حلقة السيطرة والتحكم في الموارد المائية في عموم البلاد.

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