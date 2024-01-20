وزير: معرض بغداد الدولي حقق الكثير من عقود الشراكة مع القطاعات العراقية والدولية

شفق نيوز/ أعلن وزير التجارة اثير الغريري، يوم السبت، اختتام فعاليات معرض بغداد الدولي بدورته الـ47 بعد أن حقق "نجاحا كبيرا" وسط توافد رسمي وجماهيري حاشد والذي بدأت فعالياته في العاشر لغاية اليوم التاسع عشر من شهر كانون الثاني الجاري.

وأكد الوزير في بيان اليوم، على "تميز فعاليات الدورة قياسا للدورات السابقة من حيث التنظيم والتأهيل وتنوع وحجم المشاركات للدول والشركات ، فضلا عن تحقيق الكثير من عقود الشراكات بين القطاعات العراقية وقطاعات الدول والشركات المشاركة في الدورة الدولية".

واشار الى ان "معرض بغداد الدولي هو رسالة الى العالم ان العراق قادم بقوة كلاعب اقتصادي مهم قادر على احتواء أكبر التجمعات الدولية والتفاعل معها بما يخدم تطلعات ابناء شعبنا في حياة حرة كريمة ، فضلا عن ان المعرض كان رسالة من الدول المشاركة لرغبتهم في مد جسور التعاون مع العراق".

من جانبه اكد مدير عام الشركة مصطفى العاني "اختتام فعاليات معرض بغداد الدولي مودعا عاما آخر في مسيرته الرائدة التي رافقت انطلاقته في ستينات القرن الماضي"، وقال إن "هذه الدورة تميزت بمشاركة 22 دولة و 850 شركة محلية وعربية ودولية وهي المشاركة الاعلى قياسا الى الدورات السابقة حيث كانت مشاركة المملكة العربية اكبر المشاركات".

وأضاف أن "اختتام هذه الدورة يعطي وجوها أخرى للعراق الجديد في تطوراته الاقتصادية، التي يمكن أن تمنحه فرصة دخول استثمارات دولية، إذ شهد المعرض عروضا تجارية لمختلف السلع والبضائع العالمية والمحلية إضافة الى مشاريع وانجازات الشركات المحلية والعالمية من مختلف القطاعات فضلا عن مشاريع تتعلق بالبنى التحتية والقطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية وغيرها من المجالات".