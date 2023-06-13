وزير مصري يقول إن حجم الاستثمارات العراقية في بلاده بلغت قرابة 500 مليون دولار

شفق نيوز/ أعلن وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، يوم الثلاثاء، أن حجم الاستثمارات العراقية في بلاده بلغت قرابة 500 مليون دولار أمريكي

جاء ذلك في كلمة له خلال انطلاق فعاليات مُنتدى الأعمال المصري العراقي، وذلك برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظريه العراق محمد شياع السوداني، وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال بالبلدين.

وقال سمر في كلمته، إنه رغم أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين قد وصل إلى حوالي 500 مليون دولار، إلا أن ذلك يمثل نسبة ضئيلة للغاية من حجم التجارة الخارجية للبلدين مع العالم، مردفا بالقول، إن هناك فرص كبيرة ومتنوعة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المشتركة، أشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في العراق بلغ نحو 200 مليون دولار، بينما بلغ حجم الاستثمارات العراقية في مصر حوالي 500 مليون دولار، مؤكدًا في هذا الصدد أنه يمكن للجانبين زيادة حجم استثماراتهما بما يعظِّم من فرص التعاون ويدعم الاقتصاد الوطني في كلتا الدولتين.