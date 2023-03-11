وزير: مشروع ميناء الفاو الكبير سيحدث نقلة نوعية في اقتصاد العراق

شفق نيوز/ ذكر وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، اليوم السبت، أن مشروع ميناء الفاو الكبير سيحدث نقلة نوعية في اقتصاد البلاد في حال إتمامه.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم على هامش زيارته محافظة البصرة واطلاعه على مشروع ميناء الفاو الكبير، لمتابعة سير العمل في المشاريع الخمسة الأولى ضمن المرحلة الأولى لإنشاء الميناء.

وقال الوزير في تصريحه، ان مشروع ميناء الفاو الكبير يتصدر أولويات البرنامج الحكومي، مشيرا الى انه سيحدث نقلة نوعية في اقتصاد العراق.

وأكد حرصه على تذليل اية معوّقات تواجه مشاريع ميناء الفاو ، مطالبا بمضاعفة الجهود والعمل بمثابرة لإنجاحه.