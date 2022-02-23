وزير: مساع لتجهيز 1.5 مليون طن من الغاز القطري لدعم منظومة الكهرباء في العراق

شفق نيوز/ اعلن وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار يوم الأربعاء عن نقاش اولي لتجهيز مليون ونصف المليون طن من الغاز القطري وتهيئة منشآت التسلم، لدعم منظومة الكهرباء بما تحتاجه من الغاز.

وقال عبد الجبار في بيان على هامش لقائه بنظيره القطري سعد الدوسري في الدوحة، ان العراق سوف يكون من كبار المصدرين لمادة LPG والقطرة الثقيلة من الغاز في السنوات المقبلة.

وأضاف انه تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ولا سيما في مجال ضخ الاستثمارات القطرية في قطاع الغاز والطاقة، والمسائل المهمة ذات الاهتمام المشترك.

وتابع انه تم الاتفاق على استمرار الاتصالات والمباحثات للتوصل الى صيغ تسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة.

وكان وزير النفط قد وصل الى دولة قطر، يوم الاثنين، ترأس فيها وفدا وزاريا يضم عددا من المسؤولين في زيارة رسمية لحضور منتدى الدول المصدرة للغاز.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، مطلع شهر شباب الجاري، أنها ستستعين بالغاز القطري لتأمين حاجتها من الوقود لتشغيل محطات توليد الطاقة.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.