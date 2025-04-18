وزير عُماني: ميناء الفاو الكبير بوابة المنطقة لطريق التنمية

شفق نيوز/ وصف وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُماني، سعيد بن حمود المعولي، يوم الجمعة، بأنه "بوابة المنطقة لطريق التنمية".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وفداً عمانياً رفيع المستوى برئاسة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني سعيد بن حمود المعولي، يرافقه وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي.

وقال وزير النقل العراقي في مؤتمر صحفي مشترك، إن "الوفد العماني أبدى إعجابه الكبير بميناء الفاو وما تحقق من نسب إنجاز متقدمة في عدد من المشاريع الملحقة به، واعتبروا الأمر إنجازاً كبيراً للعراق والمنطقة ونقلة نوعية على مستوى التجارة والاقتصاد".

من جانبه قال الوزير العُماني، إن "هذا المشروع الضخم يعتبر بوابة المنطقة لطريق التنمية، وهنالك تجارب مماثلة لدينا نعمل على تنميتها بشكل مشترك مع العراق، واطلعنا بكثب على مكونات مشروع ميناء الفاو الكبير، ونؤكد رغبتنا ببداية طموحة وشراكة مهمة".