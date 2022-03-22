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وزير عراقي يشكو اجراءات مطارات كوريا الجنوبية مع المواطنين والتجار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-22T14:43:42+0000
وزير عراقي يشكو اجراءات مطارات كوريا الجنوبية مع المواطنين والتجار

شفق نيوز/ دعا وزير النقل العراقي،  اليوم الاربعاء،  كوريا الجنوبية لأن تتعامل مع العراق تعاملاً دبلوماسيا، مشيراً إلى وجود إجراءات في مطاراتها تمنع المواطنين والتجار من السفر إلى اليها.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزير النقل ناصر الشبلي والوفد المرافق له اجتمع، صباح اليوم، مع وزير المحيطات والثروة السمكية في دولة كوريا الجنوبية Moon Seong وبعض  المختصين، لبحث تطوير واقع النقل البحري والمواني".

وأفاد وزير النقل، وفق البيان، بأن "التعاون مع دولة كوريا الجنوبية هو فرصة للانفتاح بين البلدين من ناحية التجارة والمواني والاتفاقيات"، مرحباً "بالبدء بالنشاط البحري، والمضي في إنشاء ميناء الفاو ليكون قاعدة ربط بين أوروبا والشرق الأوسط، الذي يعتبر من أول (عشرة) مواني العالم وسيكون مدينة تجارية وصناعية تحتوي  مطاراً ومحطة تحلية للمياه، حيث بدأنا بالمرحلة الاولى للمشاريع الخمسة ونحن كحكومة مخططين لإنشاء شبه جزيرة الفاو ومدينة سياحية وبناء سكك حديد وطريق سريع يصل إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا".

وأوضح "نحن قد خططنا من خلال الشركة الإيطالية أن تكون الأعماق أكثر من (19) م وهذه الأعماق مهمة للبواخر والحاويات الكبيرة بالإضافة الى خمسة أرصفة نفطية".

ودعا الشبلي، "دولة كوريا لأن تتعامل مع العراق تعاملا دبلوماسيا لوجود إجراءات في المطار تمنع المواطنين والتجار من السفر إلى كوريا"، مضيفاً "أتمنى النظر في هذه الإجراءات".

من جانبه اعرب الوزير الكوري عن سعادته "بدور وزارة النقل العراقية بالعمل على إنشاء مواني متعددة لتطوير البنى التحتية"، مضيفاً أن "للشركات الكورية خبرات وتقنيات مميزة وخاصة في مجال المواني". وتمنى الوزير الكوري، من وزير النقل العراقي "المزيد من الدعم والاهتمام لزيادة هذا التعاون والشراكة بين البلدين" وفق البيان.

 

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