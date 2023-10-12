وزير النفط: العراق يسعى لتحويل الطاقة المحروقة الى نظيفة

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الخميس، سعي العراق لتحويل الطاقة المحروقة إلى طاقة نظيفة لتعزيز الإنتاج في البلاد.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بعد مشاركته في منتدى أسبوع الطاقة الروسي REW بدورته السادسة

وقال عبد الغني في تصريحات نقلتها وزارة النفط، ان العراق يسعى الى تحديد المسارات المهمة لاستثمار الطاقة المتجددة، وتحويل الطاقة المحروقة الى طاقة نظيفة، لتعزيز الانتاج الوطني من خلال زيادة ودعم المشاريع الاستثمارية، الى جانب ادامة وزيادة انتاج النفط الخام.

وأشار إلى، أهمية التواصل والتعاون مع الدول المنتجة للنفط والمنظمات والجهات المعنية لبلورة رؤية واقعية لمواجهة التحديات التي تواجه أسواق النفط العالمية، مبينا ان المشاركة في المنتديات التخصصية هي فرصة للاطلاع على آخر المستجدات والبحوث والأوراق التخصصية في مجال الطاقة والمناخ ، الى جانب اللقاء مع وزراء النفط والطاقة والمسؤولين في دول العالم ، لتعزيز العلاقات والتعاون وبما يخدم المصالح المشتركة.