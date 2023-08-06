وزير عراقي: حجم التبادل التجاري مع السعودية لا يُلبي طموح البلدين

شفق نيوز/ وصف وزير التجارة اثير داود الغريري، اليوم الاحد، حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية بأنه لم يصل إلى مستوى يلبي فيه طموح البلدين.

حديث الوزير جاء خلال لقائه الملحق التجاري السعودي ببغداد لبحث تبادل وجهات النظر بمجمل القضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وسبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقال الغريري في معرض حديثه خلال اللقاء، إن "حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية لايلبي طموح البلدين ، ونطمح بزيادة مستواه على المدى القريب في ظل التوجهات الحكومية الجديدة بالانفتاح على اقتصاديات دول العالم ومنها السعودية للاستفادة من تجاربهم في تنمية وتطوير الاقتصاد العراقي وعلى مختلف الاصعدة ، بالاضافة الى دعم القطاع الخاص بإيجاد شراكات حقيقية مع نظرائهم في مشاريع استثمارية واعدة" .

ووجه الوزير خلال اللقاء "مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في الوزارة على تقديم دراسات عن التحديات والمعوقات التي تقف عائقا أمام زيادة حجم التبادل المشترك وفق المحددات والمؤشرات المثبتة في هذا الجانب".

من جانبه أكد الملحق التجاري السعودي "استعداد المملكة لدعم المنتج العراق ، ورفع مستوى حجم التبادل التجاري الى مديات رحبة" ، مشيدا بـ"الصناعة العراقية وما تتميز به من مواصفات تنافس المنتجات على مستوى المنطقة ".

وشدد على دعم بلاده اللوجستي "لفتح مكتب تجاري في منفذ عرعر الحدودي من اجل التسريع بتصدير شهادات الفواتير والمنشأ لتسهيل التبادل التجاري والتجارة البينية وبما يخدم المصالح المشتركة بين العراق والسعودية".

في ضوء ذلك أكد الوزير العراقي أن، "وزارته ستعمل على تسريع فتح المكتب التجاري بعد انتهاء الاجراءات الادارية والقانونية ".