وزير: إعادة تشغيل 15 مصنعاً حكومياً في العراق

شفق نيوز/ كشف وزير الصناعة العراقي منهل الخباز يوم السبت عن إعادة تشغيل ١٥ مصنعا حكوميا في البلاد.

وقال خباز في مؤتمر صحفي من الموصل حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "عدد المصانع التابعة للدولة والتي كانت متوقفة يصل الى 85 مصنعا".

وأضاف أن "الوزارة نجحت في إعادة تشغيل 15 مصنعا منها بشكل كامل، فيما يجري العمل على اعادة تشغيل ثلاثة مصانع اخرى خلال الفترة القادمة".

أما بشأن أداء الحكومة بشكل عام، قال إن حكومة الكاظمي "جاءت في ظل ظروف حرجة وكانت لجائحة كورونا اثر كبير على ادائها".

وأردف بالقول، "رغم ضيق الوقت، الا انها حققت الكثير علما أن ما انجزته لم يلب مستوى الطموح"، بحسب تعبيره.