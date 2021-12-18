سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير: إعادة تشغيل 15 مصنعاً حكومياً في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-18T14:43:24+0000
وزير: إعادة تشغيل 15 مصنعاً حكومياً في العراق

شفق نيوز/ كشف وزير الصناعة العراقي منهل الخباز يوم السبت عن إعادة تشغيل ١٥ مصنعا حكوميا في البلاد.

وقال خباز في مؤتمر صحفي من الموصل حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "عدد المصانع التابعة للدولة والتي كانت متوقفة يصل الى 85 مصنعا".

وأضاف أن "الوزارة نجحت في إعادة تشغيل 15 مصنعا منها بشكل كامل، فيما يجري العمل على اعادة تشغيل ثلاثة مصانع اخرى خلال الفترة القادمة".

أما بشأن أداء الحكومة بشكل عام، قال إن حكومة الكاظمي "جاءت في ظل ظروف حرجة وكانت لجائحة كورونا اثر كبير على ادائها".

وأردف بالقول، "رغم ضيق الوقت، الا انها حققت الكثير علما أن ما انجزته لم يلب مستوى الطموح"، بحسب تعبيره.

related

"صُنع في العراق" يواجه الصعاب.. مصانع ترفع الراية البيضاء أمام سطوة المستورد (صور)

Date: 2021-04-09 08:02:47
"صُنع في العراق" يواجه الصعاب.. مصانع ترفع الراية البيضاء أمام سطوة المستورد (صور)

وزير يوجه بتسهيل سفر الصناعيين ويكشف خسارة بمئات الملايين يكبدها محتجون للعراق يوميا

Date: 2021-05-08 10:15:50
وزير يوجه بتسهيل سفر الصناعيين ويكشف خسارة بمئات الملايين يكبدها محتجون للعراق يوميا

انخفاض غير متوقع بالإنتاج الصناعي التركي

Date: 2019-06-18 12:16:57
انخفاض غير متوقع بالإنتاج الصناعي التركي

كوردستان.. خطط لإنشاء 11 منطقة صناعية ضخمة بتمويل خارجي

Date: 2021-03-17 08:47:24
كوردستان.. خطط لإنشاء 11 منطقة صناعية ضخمة بتمويل خارجي