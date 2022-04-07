وزير سابق يفاجئ العراقيين بارقام مهولة لفارق أسعار النفط

شفق نيوز/ رصد وزير عراقي سابق، اليوم الخميس، ارقاماً مهولة لفارق اسعار النفط بعد صعودها بشكل لافت خلال الفترة الاخيرة.

وقال وزير النقل العراقي الاسبق عامر عبد الجبار اسماعيل في تغريدة له عبر موقع تويتر، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "بلغة الارقام نتعهد ونتحمل المسؤولية بأن العراق لايحتاج لإعادة اعماره افضل مما كان عليه وترفيه شعبه إلا قيادات كفؤة من اصحاب الذمم النظيفة وخلال خمسة سنوات".

وأضاف "هل تعلم بأن فارق سعر النفط لمائة يوم الاولى من السنة يضمن منح كل مواطن 75 دولاراً شهرياً إضافة الى البطاقة التموينية، وليس 6 دولارات، أو تحسين البطاقة الى 50 مادة وليس 5 مواد فقط".

وأوضح أن "فارق سعر النفط لمائة يوم الثانية من السنة تكفي لانشاء 700 ألف وحدة سكنية لمعالجة السكن العشوائي"، مبيناً أن "فارق سعر النفط لمائة وخمسة وستين يوماً من باقي أيام السنة يكفي لانشاء 4000 مدرسة و250 مستشفى بـ200 سرير، ومحطة تحلية مياه في الفاو بطاقة مليار لتر يوميا، تعالج مشكلة المياه المستديمة في البصة، كما أنها تنشئ سكة حديد مزدوجة من ميناء الفاو الى تركيا بجميع مرافقها، ولانشاء المرحلة الاولى والثانية من ميناء الفاو الكبير ولتبليط طرق بطول 4000 كم".

يشار إلى أن أسعار النفط تستمر في الارتفاع وشارفت في بعض الاحيان على 140 دولارا للبرميل، جراء تداعيات حرب روسيا في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.