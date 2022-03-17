غرق باخرة إماراتية كانت متجهة إلى السواحل العراقية

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل السابق كاظم فنجان الحمامي، يوم الخميس، غرق باخرة إماراتية كانت متوجهة إلى المياه الإقليمية العراقية وتحديداً ميناء أم قصر في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال الوزير في بيان اليوم، إن الباخرة الاماراتية (سالمي / 6) تعرضت للغرق فجر اليوم الخميس الموافق ١٧ / ٣ / ٢٠٢٢ خارج المياه الاقليمية العراقية، وعلى وجه التحديد عند مقتربات حقل الشمال القطري".

ووفقا للوزير فإن الباخرة "كان على ظهرها طاقم مؤلف من 30 بحارا من جنسيات مختلفة، وذلك أثناء ابحارها في ظروف جوية متقلبة في طريقها من ميناء دبي الي ميناء أم قصر".

كما أشار إلى أن سفن الإنقاذ الإيرانية قد توجهت الى مسرح الحادث للبحث عن الناجين وانتشالهم".

وتجري المتابعة المكثفة من قبل مركز (ميماك) في مملكة البحرين للتنسيق بين إيران وقطر والأسطول الأمريكي في حوض الخليج العربي، حسبما ذكر الوزير.