وزير: تخصيص نحو 400 مليار دينار في الموازنة لدعم صندوق الإقراض في العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، يوم الأحد، أن وزارته ستدعم المشاريع الصغيرة من خلال تخصيص نحو 400 مليار دينار في الموازنة لدعم صندوق الإقراض.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال مؤتمر، ومعرض مشاريع حاضنات الاعمال السنوي، الذي اقامته دائرة العمل والتدريب المهني بدعم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي.

وأوضح الأسدي في كلمته، أن الوزارة ستعمل على دعم المشاريع الصغيرة من خلال تخصيص نحو 400 مليار دينار في الموازنة العامة لدعم صندوق الاقراض، مشيرا الى ان الوزارة تسعى الى ان تكون القروض، التي تمنحها قروضا منتجة لمشاريع حقيقية.