وزير بحكومة السوداني يجري سابع زيارة للبصرة لتدشين عدد من المصانع

شفق نيوز/ وصل وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، صباح اليوم السبت، إلى مُحافظة البصرة، في زيارة هي السابعة له.

وقالت وزارة الصناعة في بيان اليوم، إنه من المُقرر أن تشهد هذه الزيارة وضع حجر الأساس لعدد من المصانع الجديدة في القطاع الصناعي إضافةً إلى التشغيل التجريبي لفرن مصنع الصلب في الشركة العامة للحديد والصلب.

كما ستشهد ايضا توقيع عقود مُشاركة لمشاريع جديدة، مما يُعزز النشاط الصناعي و التنمية الاقتصادية في البصرة، حسبما ذكره البيان.