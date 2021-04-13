وزير النقل يفصح عن كلفة ميناء الفاو ومدة إنجازه: سينقذ العراق

شفق نيوز/ كشف وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، يوم الثلاثاء، عن كلفة تنفيذ ميناء الفاو الكبير ومدة إنجازه.

وقال الشبلي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "كلفة ميناء الفاو مليارين و625 مليون دولار بمدة إنجاز ثلاث سنوات وستة أشهر"، موضحاً أن "ميناء الفاو مشروع اقتصادي مهم سينقذ العراق ويرفد ميزانيته".

وأضاف أن "ميناء الفاو يعدّ مشروعاً استراتيجياً سيربط الشرق بالغرب عبر القناة الجافة"، مبينا أن "عمق ميناء الفاو سيكون أكثر من 19 متراً بالاتفاق مع الشركة المنفذة".

وأكد الشبلي أن "ميناء الفاو سيكون قادراً على استقبال السفن الكبيرة"، مشيرا إلى أن "الشركة الكورية أنجزت كاسر الأمواج الشرقي بطول 8 كم والغربي 16 كم".

وتابع وزير النقل، أن "كاسر الأمواج الغربي يعدّ الأطول في العالم ودخل موسوعة غينيس".