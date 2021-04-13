سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير النقل يفصح عن كلفة ميناء الفاو ومدة إنجازه: سينقذ العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-13T14:54:08+0000
وزير النقل يفصح عن كلفة ميناء الفاو ومدة إنجازه: سينقذ العراق

شفق نيوز/ كشف وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، يوم الثلاثاء، عن كلفة تنفيذ ميناء الفاو الكبير ومدة إنجازه.

وقال الشبلي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "كلفة ميناء الفاو مليارين و625 مليون دولار بمدة إنجاز ثلاث سنوات وستة أشهر"، موضحاً أن "ميناء الفاو مشروع اقتصادي مهم سينقذ العراق ويرفد ميزانيته".

وأضاف أن "ميناء الفاو يعدّ مشروعاً استراتيجياً سيربط الشرق بالغرب عبر القناة الجافة"، مبينا أن "عمق ميناء الفاو سيكون أكثر من 19 متراً بالاتفاق مع الشركة المنفذة".

وأكد الشبلي أن "ميناء الفاو سيكون قادراً على استقبال السفن الكبيرة"، مشيرا إلى أن "الشركة الكورية أنجزت كاسر الأمواج الشرقي بطول 8 كم والغربي 16 كم".

وتابع وزير النقل، أن "كاسر الأمواج الغربي يعدّ الأطول في العالم ودخل موسوعة غينيس".

related

البرلمان يستضيف وزيرا لمناقشة مشروع يجعل العراق قبلة العالم التجارية

Date: 2020-09-21 12:52:10
البرلمان يستضيف وزيرا لمناقشة مشروع يجعل العراق قبلة العالم التجارية

وزير النقل العراقي يحدد مشروعين "ينقذان" الاقتصاد الوطني من أزمة النفط

Date: 2020-11-09 19:37:52
وزير النقل العراقي يحدد مشروعين "ينقذان" الاقتصاد الوطني من أزمة النفط

حكومة الكاظمي تتخذ 6 قرارات بينها بناء الفاو ومطار الموصل

Date: 2020-12-22 17:42:43
حكومة الكاظمي تتخذ 6 قرارات بينها بناء الفاو ومطار الموصل

وفد حكومي في البصرة للإشراف على بدء العمل بميناء الفاو الكبير

Date: 2020-09-20 09:31:08
وفد حكومي في البصرة للإشراف على بدء العمل بميناء الفاو الكبير

شركة دايو تتراجع عن بناء ميناء الفاو وتطالب بمبالغ اضافية

Date: 2020-11-05 07:59:42
شركة دايو تتراجع عن بناء ميناء الفاو وتطالب بمبالغ اضافية

صفقة ميناء الفاو تحقق لـ"دايو" أكثر من 50% من هدفها في الحصول على مشاريع خارجية

Date: 2021-01-04 10:36:05
صفقة ميناء الفاو تحقق لـ"دايو" أكثر من 50% من هدفها في الحصول على مشاريع خارجية

العراق يفند أنباءً عن ميناء الفاو الكبير.. سيغير خارطة النقل البحري

Date: 2020-09-20 12:08:12
العراق يفند أنباءً عن ميناء الفاو الكبير.. سيغير خارطة النقل البحري

النقل: الساعات المقبلة قد تشهد توقيع العقد مع دايو الكورية لبناء ميناء الفاو

Date: 2020-11-07 08:33:32
النقل: الساعات المقبلة قد تشهد توقيع العقد مع دايو الكورية لبناء ميناء الفاو