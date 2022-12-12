وزير النقل يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون المشترك والأخير: جاهزون لأي مساعدة

شفق نيوز/ بحث وزير النقل العراقي، اليوم الاثنين، مع السفير الصيني لدى بغداد تعزيز التعاون المشترك في مشاريع النقل، فيما أعرب السفير عن استعداد بلاده "لأي مساعدة" في مختلف المجالات.

وقال إعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي استقبل، اليوم الإثنين، السفير الصيني لدى العراق تسوي وي، في ديوان مقر الوزارة لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين"، مبينا أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة ملفات عديدة تخص قطاع النقل لتعزيز سبل التعاون المشترك بين بغداد وبكين، كاشفاً، عن رغبة العراق في الاستفادة من الخبرات والإمكانات الصينية المتطورة في هذا المجال".

وأكد وزير النقل على "ضرورة الانفتاح على جميع دول العالم، وتقارب الرؤى، خصوصاً في مجال الاستثمارات والإنشاءات الاقتصادية الكبرى التي تخص النقل والتجارة والتي تساهم في تعزيز اقتصاد البلد وسمعته وذلك لتمتع العراق بموقع جغرافي يميزه عن باقي الدول، حيث يربط بين البحر المتوسط والخليج العربي مما يسهل عملية تنقل البضائع والمسافرين بين الشرق والغرب".

من جانبه أشاد السفير الصيني بـ"المواقف العراقية في أثناء انعقاد القمة العربية الصينية في الرياض"، مؤكداً استعداد بلاده "لأي مساعدة وتنسيق وتعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".