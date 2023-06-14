وزير النقل: طريق التنمية يشكل انتقالة نوعية في الإقتصاد للعراق والمنطقة والعالم

شفق نيوز/ قال وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، يوم الأربعاء، إن طريق التنمية يشكل انتقالة نوعية في الواقع الاقتصادي والتجاري للعراق والمنطقة والعالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انعقاد اجتماع اللجان الفنية الخاص بمشروع طريق التنمية الذي رعته وزارة النقل.

وأضاف الوزير أن طريق التنمية يشكل مسارا حيويا ويعزز علاقاتنا الاقتصادية والاجتماعية بين شعوبنا، مردفا بالقول، إنه: بدعم دولة رئيس مجلس الوزراء ،أنهينا المصادقة على دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدتها الشركة الاستشارية الايطالية.

وقال ايضا: نجدد التاكيد على أننا عازمون على إنجاز هذا المشروع، معتبرا أن طريق التنمية يشكل انتقالة نوعية في الواقع الاقتصادي والتجاري للعراق والمنطقة والعالم.