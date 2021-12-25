وزير النقل الإيراني يصل بغداد لبحث الربط السككي

شفق نيوز/ قالت وزارة النقل العراقية، إن وزير النقل الإيراني رستم قاسمي وصل يوم السبت إلى العاصمة بغداد لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك بينها الربط السككي.

وأفادت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن وكيل الوزارة الفني طالب بايش استقبل وزير النقل الإيراني برفقة السفير الايراني لدى بغداد في مطار بغداد الدولي.

وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء بحث "أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون في مجال الربط السككي وأصناف النقل كافة وتبادل الخبرات وتطويرها من خلال الزيارات المتبادلة بين البلدين".

وقال الوكيل الفني إن "هذه الزيارة جاءت انسجاما مع توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي لضرورة توطيد العلاقات والتعاون المشترك بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية والاستفادة من تبادل الخبرات والإمكانات الفنية والتقنية في مجال النقل بكل اصنافه".

وابدى استعداد العراق "للتعاون مع إيران بما يعزز وينمي العلاقات الثنائية وتقدم مراحل العمل فضلا عن استعراض عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية التي سيجري تنفيذها قريبا:.

من جانبه، أبدى وزير النقل الإيراني ارتياحه لهذه الزيارة الرسمية، مثمنا "الجهود الاستثنائية التي تبذلها الحكومة العراقية من أجل تطوير العمل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية والاقتصادية وتمتين العلاقات والروابط بين البلدين الجارين وتجاوز جميع العقبات".

وقال إن "النقل يعتبر الشريان الرئيسي للتجارة بين البلدين وخصوصا الربط السككي".