سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

وزير النقل العراقي يحدد مشروعين "ينقذان" الاقتصاد الوطني من أزمة النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-09T19:37:52+0000
وزير النقل العراقي يحدد مشروعين "ينقذان" الاقتصاد الوطني من أزمة النفط

شفق نيوز/ عدّ وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، يوم الاثنين، أن مشروعي ميناء الفاو والقطار المعلق سـ"ينقذان" الاقتصاد الوطني من أزمة النفط.

وقال الشبلي في مقابل مع قنا العراقية الرسمية، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "كاسر الأمواج الغربي أنجز بطريقة أفضل من الكاسر الشرقي، وطلبنا من الشركة الكورية بناء 5 أرصفة وقناة".

وأضاف "لا يمكن بناء ميناء الفاو الكبير عبر مشاريع صغيرة"، لافتا إلى أن "تقارير الجهات المختصة أكدت انتحار مدير الشركة الكورية".

وأشار الشبلي إلى أن "المدير الجديد للشركة الكورية طالب بزيادة المبالغ المخصصة لميناء الفاو"، موضحا أن "الزيادة تبلغ من مليارين و300 مليون إلى مليارين و800 مليون دولار".

وتابع أن "الشركة الكورية قامت بتخفيض المبالغ المطلوبة"، مبينا أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه بالإسراع بإنجاز ميناء الفاو".

ونوه وزير النقل العراقي إلى أن "الشركة الكورية موجودة منذ 7 سنوات وهي من بنت كاسر الأمواج"، لافتا إلى أن "الشركة الكورية أثبتت جدارة في بناء كاسر الأمواج الغربي".

وقال ، إن "بعض الحكومات السابقة أرادت إعطاء الميناء للاستثمار"، موضحا أنه "طالب بشمول ميناء الفاو الكبير من الاقتراض الداخلي والخارجي".

وأشار الشبلي إلى أن "هناك قروضا من كوريا والصين لاستكمال مشروع ميناء الفاو الكبيرمبينا أن "العقود السابقة غير مقنعة ولا تبني ميناء الفاو الكبير".

related

البرلمان يستضيف وزيرا لمناقشة مشروع يجعل العراق قبلة العالم التجارية

Date: 2020-09-21 12:52:10
البرلمان يستضيف وزيرا لمناقشة مشروع يجعل العراق قبلة العالم التجارية

موديز: العراق سيشهد انخفاضاً كبيراً بالإيرادات المالية

Date: 2020-09-15 06:57:04
موديز: العراق سيشهد انخفاضاً كبيراً بالإيرادات المالية

كوريا الجنوبية تصدر تعقيباً رسمياً على انتحار مدير شركة "دايو"

Date: 2020-10-09 18:42:01
كوريا الجنوبية تصدر تعقيباً رسمياً على انتحار مدير شركة "دايو"

تجارة بغداد تحصي فوائد ارتفاع الدولار على اقتصاد العراق

Date: 2020-10-28 10:09:16
تجارة بغداد تحصي فوائد ارتفاع الدولار على اقتصاد العراق

ميناء الفاو مستمر رغم "الانتحار"... عقود جديدة للبدء بالتنفيذ

Date: 2020-10-12 08:39:03
ميناء الفاو مستمر رغم "الانتحار"... عقود جديدة للبدء بالتنفيذ

بغداد تعلن اكمال 75% من مشروع القطار المعلق

Date: 2020-07-28 18:40:04
بغداد تعلن اكمال 75% من مشروع القطار المعلق

الخدمات النيابية: تصاميم ايطالية أطاحت بميناء المبارك الكويتي

Date: 2020-10-13 13:37:49
الخدمات النيابية: تصاميم ايطالية أطاحت بميناء المبارك الكويتي

استكمال تفاصيل بنود عقد بناء أكبر ميناء بالعراق

Date: 2020-11-02 10:03:06
استكمال تفاصيل بنود عقد بناء أكبر ميناء بالعراق