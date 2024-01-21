وزير النقل العراقي يبحث مع وفد تركي آخر تطورات العمل في مشروع طريق التنمية

شفق نيوز/ بحث وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، اليوم الاحد، مع وفد تركي برئاسة السفير التركي لدى بغداد، علي رضا كوناي، متعلقات طريق التنمية وفقا لبيان لوزارة النقل ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان أن السعداوي ناقش مع الوفد التركي جملة من الأمور التي تخص المشروع، كما استعرض آخر تطورات العمل لدى الجانب العراقي بشأن تصاميم المشروع، واهتمام الحكومة ودولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني بطريق التنمية.

وبين أنّ الوزارة أرسلت وفودا فنيّة الى تركيا لبحث حيثيات المشروع، وعملت على تشكيل لجان فنية، واستحدثت مقرا للمشروع في الشركة العامة للسكك الحديد، والذي يعمل على مدار الساعة لإنجاز متطلبات المشروع، بإشراف ومتابعة الجهات العليا في مقر الوزارة.

وأكد السعداوي، مواصلة استكمال متطلبات طريق التنمية مع الحكومات المحلية في المحافظات، منوها بأن هناك رغبة لدى العديد من الدول في المنطقة وقارتي آسيا وأوروبا في المشاركة بمشروعنا، على مستوى الإنشاء والتنفيذ، إيمانا منها وقناعة بجدوى هذا الطريق، وأهميته الستراتيجية على خارطة النقل العالمية.

وكشف وزير النقل عن تلقيه دعوة من نظيره التركي لزيارة أنقرة، للتباحث حول طريق التنمية.

بدوره، أكد السفير التركي أن المشروع يشتمل على مشاريع مهمة تخص قطاعات ( النقل البري والسككي)، لافتا الى أن عددا من الشركات التركية تقوم بدراسة المشروع، ومستعدة للمساعدة والمشاركة في إنجاز متطلباته.

ونوه السفير التركي، إلى أنه "في أثناء زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى أنقرة، عملنا على إعداد مسودة بين الجانبين. كما ستكتب مسودة ثانية عند زيارة رئيس الجمهورية السيد أردوغان الى بغداد. وهاتان المسودتان ستشكلان خارطة طريق وبوابة تربط العراق وتركيا".

يشار الى أن وفدا عراقيا كان قد أجرى عددا من الاجتماعات مع الجانب التركي في أنقرة، واتفق الجانبان على عدد من النقاط التي تخص المشروع.