العراق يعلن ارتفاع احتياطيه من النفط إلى قرابة 6 مليارات برميل

شفق نيوز/ أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، يوم الأحد، على ضرورة أن تتوقف البلاد عن استيراد مادة الغاز من خلال الاستثمار في مشاريع بهذا المجال، كاشفا عن ارتفاع احتياطي العراق من النفط إلى 6 مليارات برميل.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال إنطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض العراق الأول للمشاريع النفطية وجولات التراخيص في مجال النفط والغاز والذي يستمر 3 أيام في العاصمة بغداد.

وقال عبد الغني في كلمته التي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إنه وتكريساً لدور وزارة النفط الريادي في توفير الموارد الضرورية والاساسية لتمويل موازنة الدولة العراقية، ودعم هذه الموارد بالمشاريع الاستراتيجية التي تضاعف المردود المالي وتوفير الفرص المختلفة في القطاعات كافة، فقد ذهبت هذه الوزارة الحيوية الى رعاية ودعم المعارض والمؤتمرات التي تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي، وقيام هذه المعارض الى ترويج المشاريع الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير الموارد المالية الكبيرة لدعم موازنة الدولة العراقية بشكل مباشر وغير مباشر وتوفير مجالات لتطوير الصناعة المحلية في مجال النفط والبتروكيمياويات، والمصافي وغيرها من المشاريع الضرورية.

وأضاف أن "هذه الوزارة قد ذهبت الى خلق فرص لتطوير الاقتصاد الوطني واستثمار الموارد الطبيعية المتاحة في العراق كافة، وأخذت الوزارة توزيع الإنتاج من محافظات العراق كافة لما لهذه الموارد من انعكاس مباشر على الواقع الاقتصادي والحضاري لجميع مدن العراق".

كما أشار عبد الغني إلى أنه "اينما كان النفط والغاز فإن الاقتصاد المحلي سوف يتطور وتأمل الوزارة من الشركات العالمية المتخصصة بالمشاركة في هذه الجولات الواعدة والمساهمة في مشاريع استثمار الغاز وتعظيم انتاجك وصولا الى الاكتفاء الذاتي لهذه المادة الحيوية وتصدير الفائض منها الى الخارج".

ونوه إلى ان وزارة النفط سوف تكون ساندة لجميع الشركات من اجل انجاح الجولات من خلال تسهيل الاجراءات اللازمة لعمل هذه الشركات في محافظات العراق المعنية بهذه الحقول والرقع الاستكشافية.

ومضى وزير النفط بالقول "اننا في العراق قطعنا اشواطاً كبيرة لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع النفط من خلال جولات التراخيص البترولية ابتداء من الجولة الاولى الى الجولة الخامسة التي تم توقيع عقودها مع بداية تشكيل هذه الحكومة".

وكشف عن زيادة الاحتياطي الوطني من النفط والغاز بمقدار ستة مليارات برميل نفط، واحتياطات الغاز بمقدار 32 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز، مردفا بالقول: يمكننا ان نعرض بفخر التقدم الذي احرزته وزارة النفط خلال عام من عمر هذه الحكومة، فقد تم توقيع عقد لتطوير حقل اريدو النفطي بطاقة انتاجية 250 الف برميل باليوم، وانجاز وتشغيل مصفاة كربلاء الاستراتيجي بطاقة بطاقة 140 الف برميل يوميا، وهو الان في المراحل الاخيرة للتشغيل التجريبي النهائي حيث يعمل هذا المصفاة بموجب المواصفات العالمية "يورو فايف"، وهي تعتبر من المصافي الصديقة للبيئة.