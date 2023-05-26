وزير النفط يؤكد المضي قدماً بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي – العراقي

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، يوم الجمعة، عن اهم المحاور والمشاريع التي تمت مناقشتها من قبل لجنة الطاقة والصناعات التحويلية خلال انعقاد الدورة الخامسة للمجلس التنسيقي العراقي – السعودي في مدينة جدة .

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني في بيان اليوم، بعد مشاركته وترؤسه لجنة الطاقة والصناعات التحويلية ضمن اعمال المجلس التنسيقي ، انه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على تأسيس قاعدة بيانات لمعلومات المسح الجيولوجي والبيانات التعدينية ، الى جانب دراسة المشاركة والاستثمار من قبل الشركات السعودية المعنية في تطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الانبار ، وفي مشروع نبراس الشرق للبتروكيمياويات .

وعن التعاون في قطاع الكهرباء والربط المشترك ، اشار عبد الغني الى المضي قدماً في العمل المشترك لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي – العراقي ، اضافة الى مناقشة امكانية إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والعمل المشترك لإنشاء المدن الصناعية المتخصصة.

واعرب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط عن ترحيب الجانب العراقي بمشاركة الشركات السعودية المتخصصة في مجال تطوير الحقول والمواقع النفطية واستثمار الغاز ضمن جولتي التراخيص الخامسة (+5) التي تم اطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر ،والجولة السادسة، المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة .