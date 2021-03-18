وزير النفط يؤكد العمل على زيادة الانتاج من الطاقة النظيفة

شفق نيوز/ اكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، يوم الخميس، التزام العراق بمعايير ومحددات حماية البيئة المحلية والعالمية، مشيرا الى العمل على تنمية وزيادة الانتاج من الطاقة النظيفة.

وقال عبد الجبار خلال مشاركته الافتراضية في مؤتمر برلين للمناخ عبر المنصة الالكترونية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن خطط الحكومة العراقية ووزارة النفط تهدف الى الانتقال تدريجياً لاستخدام الوقود النظيف كالغاز والطاقة الشمسية والرياح وغيرها من خلال زيادة مساحة العمل والانتاج والاستثمار في هذه القطاعات المهمة.

واشار الى العمل على تقليل نسبة استخدام الوقود الهايدروكاربوني والمحروقات حفاظاً على البيئة المحلية، مؤكداً أن خطط الحكومة تهدف الى الوصول لانتاج (10 كيكاواط) من مشاريع انتاج الطاقة الشمسية، فضلاً عن ايقاف حرق الغاز المصاحب للنفط بفضل التعاقدات الاخيرة مع الشركات العالمية الرصينة لاستثمار الغاز في محافظات البصرة وميسان وذي قار.

وأعرب عبد الجبار عن امله في التوصل خلال الفترة القليلة المقبلة الى اتفاقات وابرام عقود مع شركات عالمية لاستثمار الغاز الحر في محافظات الانبار وديالى، مضيفا ان الوزارة تعمل على تعزيز العلاقة مع منظمات ومراكز ومعاهد الطاقة في العالم، والعمل على توفير البيئة الآمنة لعمل الشركات العالمية وزيادة الفرص الاستثمارية.