سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير النفط يؤكد العمل على زيادة الانتاج من الطاقة النظيفة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-18T13:20:31+0000
وزير النفط يؤكد العمل على زيادة الانتاج من الطاقة النظيفة

شفق نيوز/ اكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، يوم الخميس، التزام العراق بمعايير ومحددات حماية البيئة المحلية والعالمية، مشيرا الى العمل على تنمية وزيادة الانتاج من الطاقة النظيفة.

وقال عبد الجبار خلال مشاركته الافتراضية في مؤتمر برلين للمناخ عبر المنصة الالكترونية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن خطط الحكومة العراقية ووزارة النفط تهدف الى الانتقال تدريجياً لاستخدام الوقود النظيف كالغاز والطاقة الشمسية والرياح وغيرها من خلال زيادة مساحة العمل والانتاج والاستثمار في هذه القطاعات المهمة.

واشار الى العمل على تقليل نسبة استخدام الوقود الهايدروكاربوني والمحروقات حفاظاً على البيئة المحلية، مؤكداً أن خطط الحكومة تهدف الى الوصول لانتاج (10 كيكاواط) من مشاريع انتاج الطاقة الشمسية، فضلاً عن ايقاف حرق الغاز المصاحب للنفط بفضل التعاقدات الاخيرة مع الشركات العالمية الرصينة لاستثمار الغاز في محافظات البصرة وميسان وذي قار.

وأعرب عبد الجبار عن امله في التوصل خلال الفترة القليلة المقبلة الى اتفاقات وابرام عقود مع شركات عالمية لاستثمار الغاز الحر في محافظات الانبار وديالى، مضيفا ان الوزارة تعمل على تعزيز العلاقة مع منظمات ومراكز ومعاهد الطاقة في العالم، والعمل على توفير البيئة الآمنة لعمل الشركات العالمية وزيادة الفرص الاستثمارية.

related

الزارعة تعلن سد حاجة السوق العراقية من البيض بحقول محافظة واحدة

Date: 2019-09-03 14:01:34
الزارعة تعلن سد حاجة السوق العراقية من البيض بحقول محافظة واحدة

تركيا تواصل تجارتها مع العراق عبر منفذ دون تماس

Date: 2020-03-28 13:21:57
تركيا تواصل تجارتها مع العراق عبر منفذ دون تماس

العراق يتعهد لأوبك بالامتثال الكامل في تخفيض انتاج النفط

Date: 2019-09-12 13:19:47
العراق يتعهد لأوبك بالامتثال الكامل في تخفيض انتاج النفط

الشركات الهندية الأكثر شراء للنفط العراقي في ديسمبر

Date: 2021-01-20 08:20:19
الشركات الهندية الأكثر شراء للنفط العراقي في ديسمبر

الحكومة العراقية تطلق قروضاً جديدة للعاطلين

Date: 2020-11-26 05:10:42
الحكومة العراقية تطلق قروضاً جديدة للعاطلين

وكالة: العراق يواجه صعوبات في تنفيذ اتفاق أوبك بخفض انتاج النفط

Date: 2020-05-06 13:29:59
وكالة: العراق يواجه صعوبات في تنفيذ اتفاق أوبك بخفض انتاج النفط

انضمام العراق الى البنك الاوربي

Date: 2020-10-09 12:16:05
انضمام العراق الى البنك الاوربي

خمس دول بينها العراق تستحوذ على أكثر من نصف صادرات "الكولونيا" التركية

Date: 2021-02-21 06:44:42
خمس دول بينها العراق تستحوذ على أكثر من نصف صادرات "الكولونيا" التركية