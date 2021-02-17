وزير النفط يكشف لشفق نيوز أسباب تأخر استثمار حقل المنصورية

شفق نيوز/ كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، يوم الاربعاء، عن أسباب تأخر استثمار حقل المنصورية الغازي، مشيراً إلى خطط واعدة لإنتاج 500 مليون قدم مكعب قياسي من حقلي المنصورية وعكاس.

وقال عبد الجبار في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الوزارة أجرت قبل عام مناقصة جديدة للاستثمار في حقل المنصورية الغازي، إلا ان الشركات الكبرى مثل توتال واكسون موبيل وايني وشيفرون لم تبد رغبتها في التنافس على تطوير الحقل بسبب المشاكل الأمنية".

وأضاف أن "العرض الذي تقدمت به شركة غاز بروم، وهي من شركات المستوى الأول، لم يكن ملائماً لمتطلبات المناقصة"، مبينا ان "الشركات التي تتنافس على الحقل حاليا هي من المستوى الثاني".

وأشار عبد الجبار الى ان "الوزارة تعمل على تشجيع الشركات للتنافس على حقل المنصورية الغازي"، مستدركا في الوقت نفسه انه "اذا اردنا ان ننتج من حقلي المنصورية وعكاس الغازيين وبدانا بالاستثمار فيها من الان وبعد 3 سنوات ففي كل الاحوال سنصل الى انتاج 500 مليون قدم مكعب قياسي".

وكانت وزارة النفط قد الغت في تشرين الاول/أكتوبر الماضي عقد تطوير حقل غاز المنصورية المبرم مع تحالف شركات مكوّن من (تي.بي.أي.او) التركية و(كوكاز) الكورية و(كويت انرجي) الكويتية.

وفازت تلك الشركات بعقد تطوير الحقل عام 2010، إلا أن التوترات الأمنية في البلاد حالت دون انجاز المهام.

ويقدر الاحتياطي من الغاز الحر في حقل المنصورية الذي يقع في محافظة ديالى باكثرمن 3 مليار مليون قدم مكعب قياسي وفقا لتقديرات وزارة النفط.