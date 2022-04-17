وزير النفط يعلن تغييرات على مشروع مد أنبوب البصرة - العقبة ويحدد شرطاً للمضي به

شفق نيوز/ كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، يوم الأحد، عن إجراء تغييرات على مشروع أنبوب نفط (البصرة – العقبة)، مؤكداً في الوقت نفسه أن المشروع يخضع للدراسة ومدى تلبيته للمصالح العراقية.

وقال عبد الجبار في تصريح للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، عقب استضافته في مجلس النواب، إنه "لم يتم توقيع عقد او إحالة مشروع مد أنبوب من البصرة الى ميناء العقبة الأردني".

وأضاف أن "المشروع استراتيجي كبير وفق سياقات محددة عبر عرضه عدة مرات على مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات وهيكل التمويل والتنفيذ والتخصصات المالية وتم إدراجه من قبل وزارة التخطيط وإعادة استكمال الجدول الاقتصادي المعد للعام 2020".

وأشار إلى أن "هناك حاليا تغييرات في المشروع وبالتالي فإن هناك جدولا اقتصاديا جديدا، وقد تم تكليف مستشار جديد لشركة (وود) العالمية لخدمات النفط بهذه المهمة، ووزارة النفط تنظر له بدقة عالية اذا كان يلبي متطلبات الوزارة سيتم المضي به، وإذا كانت هناك عوائق تقف أمام المشروع سنكون واضحين أمام مجلسي الوزراء والنواب".

وكانت وزارة النفط قد أكدت ليلة أمس السبت، إنها لم تقم بإحالة مشروع انبوب البصرة - العقبة إلى التنفيذ لغاية الآن، موضحة أنه تم تعديل المشروع من خلال تمويله بالكامل من قبل الحكومة العراقية.

وأثار موضوع تصدير النفط الخام من محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق إلى ميناء العقبة في الأردن جدلا واسعا لدى الأوساط السياسية في البلاد خاصة الشيعية فقد طالب قيادات في الإطار التنسيقي بإيقاف المشروع، زاعمين ان الغرض منه إيصال النفط إلى إسرائيل.

وتسعى وزارة النفط الى مد انبوب لتصدير النفط الخام كمنفذ جديد عبر الأردن يبدأ من البصرة الى حديثة ومن ثم من حديثة الى ميناء العقبة الا انه ما يزال المشروع يواجه بعض التحديات والعقبات منها ما يتعلق بتوفير المبالغ الكبيرة التي يحتاجها تمويل هذا المشروع.