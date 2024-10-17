وزير النفط يعفي مدير عام شركة نفط الشمال من منصبه

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة كركوك، يوم الخميس، ان امرا وزاريا صدر من وزير النفط العراقي صدر يقضي بإعفاء مدير عام شركة نفط الشمال بركان حسن عبدالله من منصبه وتكليف شخص ثان بالوكالة لإدارة الشركة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن بأن "أمر الاعفاء صدر لاسباب فنية تتعلق بعمل شركة نفط الشمال، وامور اخرى حددتها وزارة النفط لغرض اعفائه من منصبه بعد اكثر من اربع سنوات على توليه المنصب".

وأضاف المصدر أن "الوزارة كلفت احد معاوني شركة نفط الشمال لغرض ادارة امور الشركة لحين ترشيح مدير عام جديد للشركة ".

وأشار المصدر أن" المدير المعفى كلف بمنصب معاون مدير عام شركة نفط الشمال للشؤون الفنية".