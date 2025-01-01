وزير النفط يضع حجر الأساس لـ"نقلة نوعية" في إنتاج حقل "غرب القرنة/1"

شفق نيوز/ وضع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، حجر الأساس لمركز عمليات حقل غرب القرنة/1، إلى جانب تنفيذ عدداً من المشاريع الخدمية في قضاء الصادق في محافظة البصرة.

وذكرت بيان للمكتب الإعلامي لوزارة النفط، ورد لوكالة شفق نيوز، أن شركة "نفط البصرة" وبالتعاون مع مشغل حقل غرب القرنة/1 شركة "بتروجاينا"، نفذت عدداً من المشاريع الخدمية في قضاء الصادق في محافظة البصرة، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع مركز عمليات حقل غرب القرنة/1 المرحلة الأولى.

بدوره أكد وزير النفط أن حقل غرب القرنة/1 من الحقول الكبيرة في المنطقة الجنوبية للبلاد، ويمتاز باحتياطي نفطي كبير يصل إلى أكثر من 22 مليار برميل، مبيناً أن الإنتاج الحالي للحقل 550 ألف برميل باليوم.

وأشار إلى أن على شركة "بتروجاينا" تجميع واستثمار الغاز المصاحب المنتج في الحقل، والتعاون مع الشركات المتخصصة في مجال استثمار الغاز، للاستفادة من الكميات الكبيرة التي يمكن استثمارها، ورفد الشبكة الوطنية لتجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود.

من جانبه، أوضح معاون مدير عام شركة "نفط البصرة"، جواد الحلفي، أن مركز عمليات حقل غرب القرنة/1 "إضافة نوعية" إلى المنشآت التي تساعد على إجراء عمليات الإنتاج والسيطرة عليها، وهو من المشاريع الجديدة من نوعها.

ولفت إلى أن الحقل يشهد تصاعداً كبيراً في وتائر الإنتاج، وإدارته المتمثلة بشركة "نفط البصرة" وشركة "بتروجاينا" تحرص على تقديم خدمات بنى تحتية للمجتمع والمناطق المحيطة به.