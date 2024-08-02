وزير النفط يصل لشركة نفط الشمال بكركوك ويناقش عقد شركة "BP" البريطانية

شفق نيوز/ افاد مصدر في شركة نفط الشمال في محافظة كركوك، يوم الجمعة، أن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني وصل الى مقر الشركة، وناقش مع مديرها العام عدداً من المواضيع بينها عقد شركة "BP" البريطانية لتطوير حقول نفطية في المحافظة والخط الناقل العراقي - التركي.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، إن" وزير النفط حيان عبد الغني يرافقه عدد من مسؤولي وزارة الوزارة وصلوا الى مقر شركة نفط الشمال في زيارة غير معلنة، واستقبل الوفد مدير عام شركة نفط الشمال بركان حسن عبدالله، واجرى الوزير جولة تفقدية على أقسام الشركة".

وأضاف، أن" وزير النفط عقد اجتماعا مع مدير عام شركة نفط الشمال وعدد من معاونيه ومهندسي الأقسام في الشركة، وناقش معهم مستويات الإنتاج النفطي بشكل عام مع الشركة وآليات زيادة الإنتاج العام لشركة نفط الشمال التي تمتلك موارد قادرة على رفع إنتاجها النفطي".

كما أشار المصدر إلى أن "وزير النفط طلب من إدارة الشركة خريطة متكاملة لإنتاج النفط الخام في حقول كركوك وحقول (هافنا، وجمبور، وخبازة) النفطية، وتقريراً مفصلاً عن مستويات الإنتاج في كل حقل لغرض العمل على تطوير هذه الحقول، بالتزامن مع ابرام عقد شركة (BP) البريطانية".

وأكد المصدر أن" وزير النفط العراقي طالب من الشركة العمل بصورة دقيقة مع الشركة البريطانية لغرض تطبيق بنود العقد الموقع معها أمس الخميس، وذلك بغية تطوير الحقول النفطية، ورفع الانتاج العام للشركة، وكذلك إعداد خطة للآبار النفطية غير المستغلة والمطورة من قبل الشركة لغرض تطويرها من قبل نفط الشمال وشركة (BP) البريطانية".

وتابع المصدر أن" ادارة شركة نفط الشمال اعطت تصورا كاملا عن واقع الإنتاج العام في الشركة، وإتمام أعمال إصلاح الخط الناقل العراقي - التركي والشروع بالضخ التجريبي للخط، والذي تم اختباره بنجاح تام، وهو جاهز لنقل النفط الخام من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي".

وجرى أمس الخميس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بترولية شاملة بين وزارة النفط وشركة النفط البريطانية (BP) لتطوير حقول كركوك لإنتاج النفط والغاز.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فإن الأخير رعى تلك المراسم، وقد وقع عن الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، فيما وقع من جانب شركة (BP) الرئيس التنفيذي للشركة موراي أوشينكلوس .

وأشار البيان إلى أن المذكرة تتضمن إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك، وهي كل من حقل كركوك بقبتيه (بابا وأفانا)، وحقل باي حسن، و حقل جمبور وحقل خباز .

وبحسب البيان فإن المذكرة تضمنت أيضا إمكانية الاتفاق على حقول أو رقع استكشافية أخرى وباتفاق الطرفين، وذلك في ضوء سعي الحكومة إلى الاستثمار الأمثل للفرص الواعدة في مجال الطاقة، بهدف زيادة وتعزيز إنتاج النفط واستثمارات الغاز والطاقة الشمسية في هذه المنطقة .