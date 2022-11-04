وزير النفط يسعى لتحويل شركة الحفر العراقية من خاسرة الى رابحة

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، حرص الوزارة وجديتها في دعم شركة الحفر العراقية للنهوض بمستويات الاداء والارتقاء بها الى ان تكون شركة رابحة منافسة للشركات العالمية في حجم العمل والأداء.

جاء ذلك خلال زيارته الشركة ولقائه المدير العام و الملاكات الوطنية العاملة في الشركة، وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة.

وقال عبدالغني خلال اجتماعه بالملاكات المتقدمة للشركة، "نحن سعداء بحجم العمل المتحقق خلال المدة الماضية في مختلف المواقع ونطمح ان نرتقي بمستوى الاداء وان تكون الشركة من الشركات الفاعلة وتحويلها من شركة خاسرة الى شركة رابحة".

واشار الوزير الى الدعم المقدم من الوزارة لشركة الحفر لتنفيذ مشاريع الحفر والاستصلاح للابار النفطية لصالح الشركات الوطنية والعالمية ومساهمتها الفاعلة في زيادة الانتاج ، مشدداً على استمرار حجم الدعم الكبير لعملها والعمل على الاسراع في تجهيزها بأحدث الاليات والأبراج والمعدات اللازمة في مجال عملها.

وأكد على اهمية تدريبهم وفق أحدث مناهج التدريب وتطوير امكانياتهم لينعكس ذلك على الأداء المتميز، مردفا بالقول ان حصول الشركة على شهادة الايزو والجودة العالمية دليلاً على المضى في الطريق السليم .

من جانبه استعرض مدير عام شركة الحفر باسم عبدالكريم المشاريع التي تنفذها الشركة وعدد أبراج الحفر العاملة وآليات العمل خلال العامين الماضيين لتحسين الاداء والارتقاء بمستويات، بالاضافة الى التحديات التي تواجه العمل، مؤكدا ان الشركة ستكون خلال العام المقبل من الشركات الرابحة بفضل الدعم المقدم من الإدارة العليا للوزارة وجهود العاملين.