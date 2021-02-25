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وزير النفط يستعرض أوراق العراق: سنكون الأكثر قدرة على التصدير

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-25T09:07:11+0000
وزير النفط يستعرض أوراق العراق: سنكون الأكثر قدرة على التصدير

شفق نيوز/ اكد وزير النفط احسان عبد الجبار، يوم الخميس، ان العراق سيكون الأكثر قدرة في تصدير النفط الخام خلال السنوات المقبلة.

وقال عبد الجبار في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "كثيراً من البلدان بدأت تخطط للاستغناء وتقليل الوقود الأحفوري في محطات انتاج الطاقة الكهربائية باعتبارها غير منتجة اقتصادياً، كما هو الحال في النقل الجوي والبحري"، مبيناً "أننا سنشهد وجود وفرة من الغاز وعموم الوقود الاحفوري في هذه الابواب من ابواب الاستهلاك".

واضاف ان "الطلب على النفوط ستقل مع تنازل وانخفاض كبير في قدرة البلدان على الانتاج"، مستدركا ان "العراق وبعض الدول سيبقون الاكثر سيادة في القدرة على تصدير النفط الخام مستقبلا بسبب امتلاكنا للنفوط ذات الكلف الرخيصة".

وتابع ان "هذه المحددات تجعلنا ان نفكر في استثمار النفط الخفيف رخيص الكلفة عالي البيع والابتعاد عن الاستثمار في الحقول ذات الكلف العالية" .

واشار عبد الجبار إلى أن "ذلك لا يعني استمرار النفط الخام العراقي بهذه القدرة في تمويل ميزانية الدولة"، مبينا "اذا تكلمنا عن نمو 2.5% للسكان فذلك يعني اضافة مليون نسمة في كل سنة بما معناه 7% نسبة النمو في استهلاك الطاقة، وبالتالي فإن فكرة الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات هي غير صحيحة لذلك يجب ان نذهب كل ما يؤدي إلى إيجاد دخل إضافي وانشاء مشاريع أخرى كالبتروكيماويات".

وعانى العراق خلال الفترة الماضية من عدم قدرته لتسديد رواتب الموظفين نتيجة انخفاض اسعار النفط الى اقل من 15 دولاراً مما دفعه اللجوء إلى الإقتراض الداخلي والخارجي لتسديد هذه الرواتب.

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