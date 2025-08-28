عبر مشروعين .. وزير النفط العراقي يعد بتحقيق الاكتفاء الذاتي بانتاج البنزين في 2025

شفق نيوز - بغداد

توقع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، يوم الخميس، تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي في إنتاج مادة البنزين خلال العام الحالي 2025 من خلال تدشين مشروعين جديدين في محافظتي البصرة وكركوك.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن الوزير استعرض خلال اجتماع هيئة الرأي الموضوعات والإنجازات المهمة التي تحققت في الوزارة خلال الشهر الحالي ومنها افتتاح مصفى الدهون في شركة مصافي الشمال الذي سيوفر 70 % من حاجة البلاد، موجها شركات المصافي إلى تطوير مصافي الدهون بما يحقق الاكتفاء الذاتي.

وأشار السواد إلى تحقيق الوزارة الاكتفاء الذاتي من مادتي زيت الغاز والنفط الأبيض وجهود الوزارة في إحراز الاكتفاء الذاتي في إنتاج البنزين خلال العام الحالي من خلال إنجاز مشروعي الـ( FCC )في البصرة، ومشروع تحسين النفثا في كركوك ، ومشاريع أخرى.

ونقل البيان عن الوزير، قوله إنه تم توقيع عقد مع شركة "شلمبرجر" لرفع معدلات الإنتاج في حقل عكاز إلى 100 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، فضلا عن توقيع اتفاق مبادئ مع شركة "شيفرون" الأمريكية لتطوير أربع رقع استكشافية في شركة نفط ذي قار ، بالإضافة إلى حقل بلد النفطي، وأي حقل او رقعة استكشافية أخرى.

ونوه السواد إلى توجهات الوزارة لزيادة التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال النفط والغاز ، ومنها الشركات الأمريكية.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن في السابع من شهر تموز/يوليو الماضي، أن العراق سيتوقف عن استيراد البنزين خلال العام الحالي، مؤكداً أن البلاد باتت على أعتاب الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، مع وجود خطة مستقبلية للتصدير.

ويُعد العراق من الدول التي تعتمد جزئياً على الاستيراد في تغطية حاجتها من البنزين المحسن، رغم امتلاكه لعدة مصافٍ رئيسية.