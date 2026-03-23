وزير النفط يحيط السوداني بخطط الوزارة لتصدير الخام في ظل أزمة هرمز

شفق نيوز- بغداد

قدم وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، يوم الاثنين، إحاطة كاملة بخطط الوزارة في المرحلة الحالية بعد تعثر التصدير من الموانئ الجنوبية، نتيجة أزمة مضيق هرمز.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، خصص لتقييم واقع النفط والطاقة في ظل تداعيات الحرب التي تشهدها المنطقة، وذلك بحضور وزير النفط ووكلاء الوزارة ومستشاري الطاقة والاقتصاد ومسؤولي اقسام الوقود في وزارة الكهرباء، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على خطط وزارة النفط وشركة سومو ومسؤولي قطاع الطاقة في وزارة الكهرباء، حيث قدم وزير النفط، استعراضاً شاملاً لخطة الوزارة في المرحلة الحالية بعد تعثر التصدير من الموانئ الجنوبية.

وأكد عبد الغني، وجود خزين وافٍ من مختلف مشتقات الوقود المطلوبة لاستمرار استقرار الطاقة في البلد، مع استمرار عمل المصافي بطاقتها وبصورة مستقرة تغطي حاجة السوق العراقية بشكل كامل.

وناقش الاجتماع، وفق البيان، المقترحات الخاصة بعملية تصدير النفط العراقي من خلال أنبوب كركوك- جيهان، والمقترحات الجديدة المطروحة للتصدير، بجانب النقاش بشأن مفردات زيت الوقود وزيت الغاز والكيروسين والبنزين والنفط الأسود والغاز المحلي والمستورد .

كما جرى استعراض أسعار الوقود المجهز للمشاريع العراقية المحلية، والحلول المقترحة لاستمرار عمل المشاريع الصناعية الداخلية للقطاعين العام والخاص، بدون توقف او تأثر بأسعار النشرات العالمية المرتفعة.

وخلص الاجتماع الى مجموعة من المقترحات التي تم الاتفاق عليها لتقديمها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة، ومواصلة عمل خلية الأزمة الخاصة بالوقود لوضع المعالجات الآنية والفورية لأي تطور يرتبط بالأحداث الراهنة في المنطقة.