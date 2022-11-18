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وزير النفط يحث مصافي الوسط على رفع إنتاج الطاقة التكريرية إلى 500 ألف برميل يوميا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-18T08:27:18+0000
وزير النفط يحث مصافي الوسط على رفع إنتاج الطاقة التكريرية إلى 500 ألف برميل يوميا

شفق نيوز/ حث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، مصافي الوسط على رفع إنتاج الطاقة التكريرية إلى 500 ألف برميل يوميا.

جاء ذلك خلال زيارته لشركة مصافي الوسط، وفقا لبيان صادر اليوم الجمعة عن وزارة النفط.

وقال الوزير خلال الزيارة، إن قطاع التصفية يقع من ضمن أولويات عملنا وخططنا المستقبلية ،ويحظى باهتمام ودعم رئيس مجلس الوزراء .

وبحث وزير النفط مع ادارة الشركة خطط رفع الطاقة التكريرية لشركة مصافي الوسط الى (500 الف برميل) باليوم في العام 2026.

وأفصح عن الإنتاج الحالي لمصفاة الدورة الذي يبلغ ( 140 الف ) برميل باليوم، مشيرا

الى سعي وزارة النفط الى تطوير المصافي الحالية ، وزيادة الانتاج منها ، وتقليل استيراد المنتجات النفطية .

كما نوه الوزير الى أن فترة الاشهر القليلة القادمة ستشهد زيادة في انتاج المنتجات النفطية .

ووجه عبد الغني إدارة الشركة بالإسراع بوضع دراسة أضافة وحدات جديدة لمصافي "السماوة ، الديوانية ، النجف " تهدف الى تحقيق زيادة بالانتاج وتوفير فرص عمل لابناء المحافظات المعنية، مؤكدا على العمل وفق متطلبات السلامة المهنية والحفاظ على المعايير البيئية والصحة العامة .

من جانبه أكد مدير عام شركة مصافي الوسط عائد جابر، التزام شركته بخطط الوزارة في تطوير وزيادة الانتاج وبما يحقق اهداف وخطط الوزارة .

يشار إلى أن شركة مصافي الوسط تضم كلا من: (مصفاة الدورة ، مصفاة كربلاء، مصفاة النجف ، مصفاة السماوة ، مصفاة الديوانية ).

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