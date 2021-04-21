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وزير النفط يحث الشركات المنفذة لمصفى كربلاء على الإسراع بإنجازه

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-21T16:36:09+0000
وزير النفط يحث الشركات المنفذة لمصفى كربلاء على الإسراع بإنجازه

شفق نيوز/ حث وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار، يوم الاربعاء، تحالف الشركات المنفذة لمشروع مصفى كربلاء على إنجازه بأسرع وقت.

وقال عبد الجبار في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، ان وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد الزوبعي، عقد اجتماعاً مع تحالف الشركات المنفذة لمشروع مصفى كربلاء، لمناقشة سبل واليات التسريع في التنفيذ اضافة الى معوقات العمل وطرق تذليلها من اجل المضي بالتنفيذ.

واكد عبد الجبار انه حث الشركات على الإسراع بإنجاز المشروع الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية في مجال التصفية والتكرير في العراق وسيؤمن الحاجة المحلية من المشتقات النفطية.

يذكر انه من المخطط ان يبدأ التشغيل التجريبي لمصفى كربلاء مطلع العام المقبل بطاقة تكرير 140 الف برميل يومياً وبمواصفات (يورو فايف).

ويضم التحالف المنفذة لمشروع مصافي كربلاء مجموعة من الشركات الكورية بقيادة هيونداي.

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