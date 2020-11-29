وزير النفط يتوقع: الأسعار ستصل الى 50 دولاراً للبرميل بداية 2021

شفق نيوز/ توقع وزير النفط العراقي، يوم الأحد انفراجا في أسعار النفط الخام ووصولها الى سعر 50 دولار للبرميل بداية 2021.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن وزير النفط قوله إن "العراق لن يطلب من منظمة أوبك إعفاء من اتفاق تقليص الإنتاج، مضيفة أنه يتوقع وصول سعر الخام إلى نحو 50 دولارا للبرميل في بداية 2021".

وأضاف إن "التزام الأعضاء بالاتفاق سيسهم في دعم أسعار النفط وإن بغداد لا تسعى لإعفاء خشية حدوث تراجع جديد في أسعار الخام".

يذكر أن العراق يعاني من ازمة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط نتيجة اعتماد العراق أكثر من 90 % من إيراداته النفطية عليها.