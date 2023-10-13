وزير النفط يبحث مع "غاز بروم" تطوير صناعة النفط والطاقة في العراق

وزير النفط يبحث مع "غاز بروم" تطوير صناعة النفط والطاقة في العراق
2023-10-13T11:45:31+00:00

شفق نيوز/ التقى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني في روسيا، الكسندر ديوكوف رئيس مجلس إدارة شركة "غاز بروم نفط" وعدداً من المسؤولين في الشركة ، بحضور السفير الروسي في العراق البروس كوتراشيڤ.

وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الجمعة، أنه جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي

وسبل تطوير وتنمية المشاريع المشتركة ، وبما يسهم في تطوير صناعة النفط والطاقة في العراق ، ويخدم المصالح المشتركة .

ويأتي هذا اللقاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط الى جمهورية روسيا، وفقا للبيان.

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