وزير النفط يبحث مع "غاز بروم" تطوير صناعة النفط والطاقة في العراق

شفق نيوز/ التقى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني في روسيا، الكسندر ديوكوف رئيس مجلس إدارة شركة "غاز بروم نفط" وعدداً من المسؤولين في الشركة ، بحضور السفير الروسي في العراق البروس كوتراشيڤ.

وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الجمعة، أنه جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي

وسبل تطوير وتنمية المشاريع المشتركة ، وبما يسهم في تطوير صناعة النفط والطاقة في العراق ، ويخدم المصالح المشتركة .

ويأتي هذا اللقاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط الى جمهورية روسيا، وفقا للبيان.