وزير النفط يبحث مع شركة روسية توسيع الاستثمار في الغاز والطاقة البديلة بالعراق

شفق نيوز/ بحث وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، يوم الخميس، مع شركة لوك أويل النفطية الروسية توسيع الاستثمار في الغاز والطاقة البديلة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوزير بحث مع النائب الأول لرئيس الشركة الروسية لشؤون الاستخراج خارج روسيا، دينيس روغاتشيف، والمدير العام للشركة يغور زوباريف، ومدير فرع شركها في العراق إدوارد تشيلويانتس، آفاق الاستثمارات الحالية والمستقبلية في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز استثمارات الغاز.

وأكد وزير النفط، بحسب البيان، حرص الوزارة على تطوير صناعة النفط والاستثمار الأمثل للغاز من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية بالتعاون مع الشركات العالمية.

من جانبه عبر وفد الشركة الروسية عن رغبة بلاده في زيادة التعاون المشترك مع العراق لتطوير القطاع النفطي وقطاع الطاقة عموما.