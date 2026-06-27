وزير النفط يبحث مع "سومو" التحديات وآليات الإنتاج والتصدير

شفق نيوز - بغداد

عقد وزير النفط باسم محمد خضير العبادي، اليوم السبت، اجتماعاً في شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، لمتابعة ملفي إنتاج النفط الخام وتصديره.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، فإن جرى خلال الاجتماع استعراض واقع الإنتاج والتصدير، ومناقشة آليات تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، بما يضمن تحقيق الخطط الإنتاجية والتصديرية المرسومة، فضلاً عن بحث أبرز التحديات وسبل معالجتها بما يسهم في دعم استقرار القطاع النفطي وتعظيم الإيرادات الوطنية.

ويأتي هذا الاجتماع التنسيقي عالي المستوى في شركة "سومو" في وقت يواجه فيه القطاع النفطي العراقي تحديات استراتيجية معقدة ترتبط بـ أمن الملاحة وسلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز، الذي يُعدّ شريان الحياة شبه الوحيد للاقتصاد العراقي؛ إذ تتدفق عبره أكثر من 90% من الصادرات النفطية للبلاد المتجهة من موانئ البصرة نحو الأسواق العالمية.

وتفرض الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة والمخاطر الأمنية في المضيق - باعتباره عنق زجاجة الطاقة العالمي الذي يمر عبره نحو ثلث النفط المنقول بحراً - ضغوطاً متزايدة على صُنّاع القرار في بغداد لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتأمين خطوط التدفق.

ويدفع هذا المشهد الحرج وزارة النفط العراقية إلى تكثيف خططها الاستباقية لضمان استقرار معدلات التصدير، والموازنة بين التزامات العراق الدولية، وتأمين سلامة الناقلات ضد مخاطر الشحن وارتفاع كلف التأمين البحري، تلافياً لأي هزات قد تؤثر بشكل مباشر في الإيرادات المالية للموازنة العامة للدولة.