وزير النفط يبحث مع "توتال انرجي" عقود استثمار الغاز واستثمار الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء بالعراق

شفق نيوز/ التقى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاربعاء 13، وفد شركة "توتال أنرجي" وبحث معه خطط الشركة في تنفيذ المشاريع المبرمة مؤخرا مع العراق.

وضم وفد الشركة كلا من: لورنيت فايفير المدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، و لوران فيفيه مدير الشرق الأوسط لقطاع الاستكشاف ، ودنيا الجلبي مدير توتال انرجي فرع العراق، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط.

وأوضح البيان أنه تم خلال الاجتماع بحث افاق العلاقات والتعاون المشترك في قطاع النفط والطاقة ، وخطط وبرامج "توتال انرجي" في تنفيذ العقود التي أُبرمت مؤخراً مع الشركات النفطية الوطنية ، لاستثمار الغاز وتطوير الحقول ، ونقل ومعالجة مياه البحر ، ومشروع استثمار الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.

و وقّع العراق وشركة "توتال إينرجي" الفرنسية العملاقة، في العاشر من شهر تموز الماضي، اتفاقا للطاقة قيمته 27 مليار دولار، طال انتظاره يهدف إلى زيادة إنتاج النفط وتعزيز قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء بأربعة مشاريع نفط وغاز ومصادر طاقة متجددة.

وكانت الصفقة قد وقعت في عام 2021 باستثمارات أولية قدرها 10 مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما لكنها تأجلت وسط خلافات بين سياسيين عراقيين بشأن الشروط.

وتم إغلاق الصفقة في أبريل /نيسان، عندما وافق العراق على الحصول على حصة أصغر من المطلوب في البداية في المشروع بنسبة 30٪ ، مع حصول شركة Total Energies على حصة 45٪ وقطر إنرجي بنسبة 25٪ المتبقية.

يهدف المشروع المتكامل لنمو الغاز (GGSIPU) إلى تحسين إمدادات الكهرباء في البلاد ، بما في ذلك عن طريق استعادة الغاز المحترق في ثلاثة حقول نفطية لتزويد محطات الطاقة.

وقالت شركة توتال إنرجي إنها ستطور أيضًا محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتزويد الكهرباء لشبكة البصرة الإقليمية ، ودعت شركة أكوا باور السعودية للانضمام إلى المشروع.