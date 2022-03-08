وزير النفط يبحث مع توتال التعجيل بتنفيذ اتفاق مشاريع استثمار الغاز والطاقة الشمسية

شفق نيوز/ اكد وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار اسماعيل يوم الثلاثاء، حرص الوزارة على تطوير البنى التحتية لقطاع النفط والطاقة والاستثمار الأمثل للغاز من خلال تنفيذ المشاريع الاستثمارية بتطوير الحقول الغازية و الغاز المصاحب للعمليات الإنتاج النفطية.

وذكر بيان لوزارة النفط ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الوزير التقى رئيس شركة توتال (Patrick Bouyanne) على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة (CERAWEEK 2022) الذي تنظمه شركة المعلومات والرؤى (HIS Markit في هيوستن ، تكساس) للفترة من 7- 11 آذار الجاري.

واضاف البيان أن وزير النفط بحث خلال اللقاء اليات الاسراع والتعجيل بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالغاز وتطوير الحقول النفطية وإنتاج الطاقة الشمسية ومشروع حقن الماء، مشددا على اهمية تكثيف الجهود الفنية المشتركة لاستكمال الأعمال الهندسية والتصاميم المطلوبة خلال المرحلة الحالية من أجل تحديد نقطة انطلاق خطط تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق على تنفيذها مع الشركة.

ويذكر أن مؤتمر (CERAWEEK 2022) يعقد سنويا لبحث مواضيع تعنى بالمناخ والنظافة التقنية ومشاريع انتقال الطاقة والغاز والجيولوجيا والاقتصاد والأسواق والطاقة المتجددة ومشاريع ( UPSTREAM ) و(DOWNSTREAM) ويحضره وزراء وخبراء معنيين بالطاقة والنفط والغاز واقتصاديين.

وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت في وقت سابق من يوم الثلاثاء، عن إجراء مباحثات مع شركة "شيفرون" الامريكية لتطوير حقل الناصرية.